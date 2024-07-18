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Fiyatı 894 TL'ye düştü! Çok satan Crocs Classic Blue Bolt indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
18.07.2024 12:12
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Evde, balkonda, bahçede, ofiste, yürüyüşte, plajda kısacası her an her yerde giyebileceğiniz, ayağınıza hak ettiği konforu sunan Crocs terlikler de Prime Day kapsamında indirime girdi. Çok satanlar listesinde bir numara olan markanın en sevilen modeli Classic Blue Bolt da indirimli ürünler arasında! Bu fırsatı kaçırmak istemezseniz, detayları görmek için acele edin.

Fiyatı 894 TL'ye düştü! Çok satan Crocs Classic Blue Bolt indirimde

Dayanıklı olması ve üstün konfor sunmasıyla rakiplerinden ayrılan Crocslar, terlik denince akla gelen ilk markalardan. Siz de ayaklarınızı gün boyu rahat ettirecek ve şık bir görünüm sunan Crocs terliklerle tanışmak isterseniz şanslı gününüzdesiniz! Çünkü Prime Day'in yıldız indirimlerinden biri de Crocslarda. Üstelik çok sevilen Crocs Classic Blue Bolt da indirimde, sizin için inceledik. İşte detaylar...

Crocs Classic Blue Bolt, Unisex Terlik

crocs classic blue bolt terlik mavi

Rahatlık ve dayanıklılığı bir arada sunan terlik, yaz aylarında günlük hayatın vazgeçilmezleri arasında yerini alabilir. Crocs Classic Blue Bolt Terlik, unisex tasarımı ve geniş kalıbıyla her yaşa ve cinsiyete hitap ediyor. Ergonomik yapısı sayesinde ayağınıza mükemmel uyum sağlıyor ve döner topuk kayışları ile daha güvenli bir kullanım sunuyor. Havalandırmalı ön ayak kısmı ve Croslite™ tabanlık, ayaklarınızı rahatlatırken kemer desteğine sahip. Plajdan tekneye, her ortamda kullanabileceğiniz terlik, sabun ve su ile kolayca temizlenebiliyor ve hızlıca kuruyor. Hem erkekler hem de kadınlar için ideal olan Crocs Classic, stilinizi tamamlarken konforunuzu da garanti ediyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kaliteli ve rahat ürün tavsiye edilir."

  • "Böyle bir klasiği böyle güzel bir fiyata almak ve orijinal mi diye düşünmemek iyi oldu."

  • "Çok rahat, rengi çok güzel. Fiyat piyasanın altında."

  • "Duruşu ve rahatlığı zaten tartışılmaz! Teşekkürler."

  • "Ürün sağlam bir şekilde elime ulaştı. Çok rahat hiç sert değil. Kokmuyor ve esnek . Çok beğendim."
Ürünü İncele

Bu içerik 18 Temmuz 2024 tarihinde yazılmıştır. İçerik yazıldıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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