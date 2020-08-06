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Bülent Ersoy'un ağlamaktan gözleri şişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 11:04 | Son Güncelleme

Bülent Ersoy, önceki gün Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz aylarda annesini kaybeden ve ilk kez annesiz bir bayram geçiren sanatçı, bitkin ve üzgün halleri ile dikkat çekti. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ersoy, "Anneme gittim. Onunla biraz konuştum, biraz dertleştim. Öyle işte, beni mazur görün" dedi.

Bülent Ersoy'un ağlamaktan gözleri şişti

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sanatçı Bülent Ersoy, önceki gün Arnavutköy'deki bir balıkçıda yemek yedi.

Mekanda menajeri ve yardımcıları ile vakit geçiren Ersoy, çıkışta bitkin ve üzgün halleri ile dikkat çekti.

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Geçtiğimiz aylarda annesini kaybeden ve ilk kez annesiz bir bayram geçiren Ersoy, "Hepinize iyi bayramlar" şeklinde konuştu. Annesinin mezarı başında saatlerce ağlayan ve gözleri şişen Diva, "Anneme gittim. Onunla biraz konuştum, biraz dertleştim. Öyle işte, beni mazur görün" ifadelerini kullandı.

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Gözlerinin şişkinliğini gizlemek için gözlük takan Bülent Ersoy, koronavirüsten korunmak adına işlemeli lüks marka maske tercih etti.

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