Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor! Diva imzayı attı

Bülent Ersoy, yıllardır konuşulan hayatının film olacağı iddialarına artık son noktayı koydu. Diva, menajeri Haluk Şentürk ve gişe rekoru kıran Bergen'in yapımcısı Mine Şengöz ile bir araya geldi ve film için imzasını attı.

Ersoy'un tüm hayatının anlatılacağı projenin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanmış olacak. Ersoy'u kimin canlandırcağı ise henüz bilinmiyor.

''HAYATIMIN İMZASI''

Ersoy hayatının film olacağı iddialarına iki yıl önce, "Ben yaşarken insanlar doğruları bilsinler. Sonradan yalan yanlış bir şeyler olmasın" şeklinde açıklama yapmıştı.

Ersoy, son olarak filme izin verdi o anları da 'Hayatımın imzası' diyerek sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Diva'nın o paylaşımı;





