Bülent Ersoy ve Mustafa Keser’in yeni programı Benzemez Kimse Bize'den yeni tanıtım

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği ‘Benzemez Kimse Bize’, sürprizlerle dolu bir müzik şölenini evlerinize getirecek. İki dev sanatçıyı canlı yayında buluşturacak olan program, sürprizleri ve bitmeyen enerjisi ile hayran bırakacak.

ALIŞILMIŞIN DIŞINDA MÜZİK ŞÖLENİ

İzleyici ile canlı telefon bağlantıları ve sürprizlerin yer alacağı ‘Benzemez Kimse Bize’, alışılmışın dışında bir müzik şölenini evlerinize getirecek. Tanıtım çekimi için bir araya gelen Bülent Ersoy ve Mustafa Keser, uyumları ve pozitif enerjileriyle büyük beğeni topladı. Tanıtım çekimlerinde; siyah renkli tül elbisesi ile kamera karşısına geçen Bülent Ersoy’a bitmeyen enerjisi ile hayranlık uyandıran Mustafa Keser eşlik etti.

DEV PRODÜKSİYON

‘Benzemez Kimse Bize’ için çok özel bir stüdyo hazırlandı. Adeta görsel bir şöleni evlerinize getirecek olan programın çekimleri için 480 metrekarelik bir stüdyo kullanılacak. Ünlü sanatçılar Bülent Ersoy ve Mustafa Keser’in sunacağı “Benzemez Kimse Bize” için ‘gazino’ atmosferi verilen stüdyonun, 220 metrekarelik kısmında parıltı efekti veren tam 25 bin adet renkli payet kullanıldı.

