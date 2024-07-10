Sette olay çıktı! Bülent Ersoy yönetmeni dövmek için saatlerce bekledi

Türk Sanat Müziği'nin 'Diva' lakaplı sanatçısı Bülent Ersoy, geçtiğimiz akşam yayınlanan "Dünya Güzellerim Tatilde" programının ilk bölümünde yaşanan bir olayla gündeme geldi. Ersoy, programda yer alan sahnelerin kendisiyle ilgili bölümlerin eksik olduğunu fark ederek tepki gösterdi.

Programın çekimleri sırasında tekneden denize düşen anlarının kaydedilmediğini öğrenen Ersoy, bölümü izledikten sonra yönetmene sinirlendi.

"BU YÖNETMENİ DÖVECEĞİM"

Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Ersoy sahnenin olmadığını fark edince, "Bu yönetmeni döveceğim, bırakın beni tutmayın!" şeklinde öfkeli sözler sarf etti.

Yönetmenin olayın ardından odaya kapanarak ortamdan uzaklaştığı ve hatta yemek yemek için bile çıkmadığı belirtildi. Bu sırada otelin girişindeki koltukta 6 saat boyunca bekleyen Ersoy'un gerilimi, 7. saatte pes ederek yerinden kalkmasıyla son buldu.

Ertesi gün taraflar arasındaki gerilim yumuşadı ve iş birliğinin devam ettiği bildirildi.



