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Sette olay çıktı! Bülent Ersoy yönetmeni dövmek için saatlerce bekledi

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
10.07.2024 18:27
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Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, "Dünya Güzellerim Tatilde" programının ilk bölümünde yaşanan kötü bir olayla gündeme geldi. Programda yer alan sahnelerin eksik olduğunu fark eden Ersoy, o anları kaydetmediğini öğrendiği yönetmeni dövmek için 6 saat otel lobisinde bekledi.

Sette olay çıktı! Bülent Ersoy yönetmeni dövmek için saatlerce bekledi

Türk Sanat Müziği'nin 'Diva' lakaplı sanatçısı Bülent Ersoy, geçtiğimiz akşam yayınlanan "Dünya Güzellerim Tatilde" programının ilk bölümünde yaşanan bir olayla gündeme geldi. Ersoy, programda yer alan sahnelerin kendisiyle ilgili bölümlerin eksik olduğunu fark ederek tepki gösterdi.

Programın çekimleri sırasında tekneden denize düşen anlarının kaydedilmediğini öğrenen Ersoy, bölümü izledikten sonra yönetmene sinirlendi.

"BU YÖNETMENİ DÖVECEĞİM"

Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Ersoy sahnenin olmadığını fark edince, "Bu yönetmeni döveceğim, bırakın beni tutmayın!" şeklinde öfkeli sözler sarf etti.

Yönetmenin olayın ardından odaya kapanarak ortamdan uzaklaştığı ve hatta yemek yemek için bile çıkmadığı belirtildi. Bu sırada otelin girişindeki koltukta 6 saat boyunca bekleyen Ersoy'un gerilimi, 7. saatte pes ederek yerinden kalkmasıyla son buldu.

Ertesi gün taraflar arasındaki gerilim yumuşadı ve iş birliğinin devam ettiği bildirildi.


Express
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Anahtar Kelimeler:
Yönetmen Türk Sanat Müziği Bülent Ersoy
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