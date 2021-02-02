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Bülent Serttaş ve Oryantal Didem olayının iç yüzü ortaya çıktı

02.02.2021 09:58 | Son Güncelleme:
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İbo Show'a katılan oryantal Didem'in dansı sırasında Bülent Serttaş'ın başka yöne bakması sosyal medyayı salladı. Serttaş'a ünlü isimlerden tepki yağarken ünlülerin menajeri Özgür Aras olayın iç yüzünü anlattı.

Her pazartesi Milyon TV'de yayınlanan Özgür Aras, Can Bozoklar ve Sibel Arna'nın yorumculuk yaptığı Üçü Her Yerde programı magazin gündemini belirlemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz akşam canlı olarak yayınlanan programda gündemdeki haberler yorumlanırken Özgür Aras, hafta sonu çok konuşulan Bülent Serttaş ve Oryantal Didem'in olayının iç yüzünü anlattı.

Oryantal Didem'den İbo Show ve Bülent Serttaş açıklaması! 'Olayın iç yüzü...'Oryantal Didem'den İbo Show ve Bülent Serttaş açıklaması! 'Olayın iç yüzü...'

SAHNEDEN ERKEN İNDİRİLDİ

Özgür Aras'ın aktardığına göre geçtiğimiz aylarda planlanan bir kına organizasyonunda sahne alacak iki sanatçı Bülent Serttaş ve Oryantal Didem'di. Oryantal Didem planlanan organizasyon saatine göre geç gelince organizatör tarafından sahneden erken indirildi.

İbo Show'da Bülent Serttaş'ın o hareketi olay oldu! Oryantal Didem dans ederken...İbo Show'da Bülent Serttaş'ın o hareketi olay oldu! Oryantal Didem dans ederken...

BÜLENT SERTTAŞ'I SUÇLADI

Bu durum karşısında deliye dönen Oryantal Didem kuliste, Bülent Serttaş'ın kendisini sahneden indirdiğini düşünerek deliye döndü. Oryantal Didem'in sözlerini duyan Bülent Serttaş ise Oryantal Didem'e çok kırıldı ve tepkisini böyle gösterdi.

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