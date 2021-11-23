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Bulgaristan’da dehşete düşüren trafik kazası! Yolcu otobüsü alev aldı, 46 kişi yanarak öldü

23.11.2021 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkent Sofya’nın batısında, Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün alev alması sonucu, ilk belirlemelere göre en az 46 kişi yanarak öldü.

Bulgaristan’da dehşete düşüren trafik kazası! Yolcu otobüsü alev aldı, 46 kişi yanarak öldü

NOVA özel televizyon kanalının haberine göre, Sofya’nın batısında Pernik kentine yakın Bosnek köyü bölgesinde Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev aldı. “Struma” otoyolunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 12'si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı yanarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 7 kişi de Sofya'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Trafik polisi otoyoldaki trafiği başka yollara yönlendirdi.

Otobüsün dün İstanbul'dan hareket ettiği, saat 21.00 sularında Bulgaristan'a giriş yaptığı belirtildi.

Dün akşam Varna bölgesinde bir huzurevinde çıkan bir yangında da 9 kişi hayatını kaybetmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bulgaristan
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