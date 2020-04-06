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Bulgurlu sıkma köfte tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Malatya mutfağından herkese selamlar! Türkiye'nin gastronomi cenneti olduğu bir gerçek. Rotamızı nereye çevirsek bizi kendisine hayran bırakan lezzetlerle karşılaşıyoruz. Malatya'da bu şehirlerimizden bir tanesi. Bulgurlu sıkma köftesi hem pratik hem çok leziz hem de ekonomik bir tarif. Peki bulgurlu sıkma köftesi tarifi nasıl yapılır?

Bulgurlu sıkma köfte tarifi

Malatya'nın harika lezzetlerinden olan bulgurlu sıkma köfte, yörede sıklıkla yapılır. Pratik ve lezzetli oluşuyla cezbedicidir. Bunların yanına bir de ekonomik oluşu eklenince o köftenin lezzeti arşa çıkar. Bütçe sarsmayan lezzetli bir tarif arıyorsanız Malatya yöresinden aramıza katılan sıkma köfte tarifini deneyebilirsiniz.

MALZEMELER

Köfte için:
1,5 su bardağı ince bulgur
Bir adet yumurta
1/2 su bardağı irmik
Tuz

Sosu için:
Bir yemek kaşığı domates salçası
1/2 çay bardağı sıvı yağ
Bir adet kuru soğan
Bir adet domates
1/2 demet maydanoz
Pul biber
Tuz

SIKMA KÖFTE NASIL YAPILIR?

Derin bir kabın içinde bulgur ve irmiği karıştırın. Ardından karışımın üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin. Kabın üzerini bir kapak yardımıyla kapatın.

Karışım suyu çekip iyice şiştikten sonra üzerine yumurtayı kırın, tuzunu ilave edin. Tüm malzemeleri yoğurmaya başlayın. Yoğurma esnasında ara ara ılık su ilave edin.

Hamur bütünleşip hazır hale gelince minik minik parçalar koparın ve avucunuzda top şeklini verin. Ardından serçe parmağınızla ortasına bastırın. Hamurun hepsine aynı işlemi uygulayın.

Tencereye 4 bardak su koyun ve kaynamaya bırakın. Su kaynadıktan sonra içine köfteleri atın ve haşlayın. Pişen köfteleri süzgeç yardımıyla tencereden alın.

Kuru soğanı yemeklik doğrayın. Domatesin de kabuğunu soyun ve minik küpler şeklinde doğrayın.

Tavaya sıvı yağı alın ve ısıtın. Yağ tamamen ısındıktan sonra soğanları tavaya aşın ve hafif bir şekilde kavurun.
Ardından tavaya küp şeklinde doğradığınız domatesleri ekleyin ve suyunu çekene kadar pişirin.
Domatesler suyunu çektiğinde içine salçayı katıp kavurmaya devam edin.
Salçanın çiğ kokusu çıktıktan sonra tuz ve pul biberi ekleyin. Ardından haşlanmış köfteleri tavaya alın ve sos ile harmanlayın.
Yaklaşık 2 dakika malzemeleri harmanladıktan sonra servis tabağına alın. Üzerine kıyılmış taze maydanozu serpiştirin.

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