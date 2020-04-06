Bulgurlu sıkma köfte tarifi

Malatya'nın harika lezzetlerinden olan bulgurlu sıkma köfte, yörede sıklıkla yapılır. Pratik ve lezzetli oluşuyla cezbedicidir. Bunların yanına bir de ekonomik oluşu eklenince o köftenin lezzeti arşa çıkar. Bütçe sarsmayan lezzetli bir tarif arıyorsanız Malatya yöresinden aramıza katılan sıkma köfte tarifini deneyebilirsiniz.

MALZEMELER

Köfte için:

1,5 su bardağı ince bulgur

Bir adet yumurta

1/2 su bardağı irmik

Tuz

Sosu için:

Bir yemek kaşığı domates salçası

1/2 çay bardağı sıvı yağ

Bir adet kuru soğan

Bir adet domates

1/2 demet maydanoz

Pul biber

Tuz

SIKMA KÖFTE NASIL YAPILIR?

Derin bir kabın içinde bulgur ve irmiği karıştırın. Ardından karışımın üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin. Kabın üzerini bir kapak yardımıyla kapatın.

Karışım suyu çekip iyice şiştikten sonra üzerine yumurtayı kırın, tuzunu ilave edin. Tüm malzemeleri yoğurmaya başlayın. Yoğurma esnasında ara ara ılık su ilave edin.

Hamur bütünleşip hazır hale gelince minik minik parçalar koparın ve avucunuzda top şeklini verin. Ardından serçe parmağınızla ortasına bastırın. Hamurun hepsine aynı işlemi uygulayın.