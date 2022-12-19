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Buluşma noktasında hayatının şokunu yaşadı! 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden kişiye akrabaları kâbus yaşattı

19.12.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 yaşındaki kız çocuğunu telefondan rahatsız ettiği öne sürülen tacizci akşam vakti hayatının şokunu yaşadı. Şüphelinin çocuğa teklif ettiği iddia edilen buluşma yerine çocuğun akrabaları geldi. O anlarda kamera kaydı açıldı ve akrabalar şüpheliyi tekme tokat darbetmeye başladı. Çevredekiler araya girmesine ise izin verilmedi.

Buluşma noktasında hayatının şokunu yaşadı! 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden kişiye akrabaları kâbus yaşattı

Arnavutköy'de bir çocuğa taciz mesajı attığı öne sürülen şüpheli, parkta dövüldükten sonra polise teslim edildi.

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TELEFONUNDAN RAHATSIZLIK VERDİ

Olay Arnavutköy'de bulunan Şehir Parkı'nda meydana geldi.

Darbedilen kişinin 13 yaşında bir kız çocuğunu cep telefonu ile rahatsız ettiği ve buluşma teklif ettiği iddia edildi.

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KIZIN GELMESİNİ BEKLERKEN...

Buluşma yerine kız çocuğunun akrabaları geldi.

Bir kişi parkta buluştuğu şüpheliyi tekme tokat döverken diğeri ise o anları cep telefonuyla görüntüledi.

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MÜDAHALEYE İZİN VERMEDİ

Görüntüyü çeken kişi çevredekilerin müdahale etmesine de izin vermedi.

Dakikalarca dövülen şüpheli daha sonra polise teslim edildi.

(DHA)

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