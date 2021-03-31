Burak Berkay Akgül kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Kırmızı Kamyon İlker karakteri Burak Berkay Akgül biyografisi...

2020 senesinde ekranlara gelen Maria ile Mustafa dizisinde Rüzgâr karakterini canlandırmış olan oyuncu Burak Berkay Akgül, reklam ve dizi film oyuncusudur. Show Tv'de yayınlanan Kırmızı Kamyon dizisinde İlker karakterine hayat verecek olan Burak Berkay Akgül'ün hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Burak Berkay Akgül kimdir, nereli ve kaç yaşında?

BURAK BERKAY AKGÜL KİMDİR?

24 yaşında olan ve 1997 yılında İstanbul doğan Burak Berkay Akgül, reklam ve dizi film oyuncusudur. Boyu: 180 cm olan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği mezunudur. Aynı zamanda Akademi 35,5 Sanat Evi Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi almıştır.

Burak Berkay, önce Aytaç Sucuk ve Casper Bilgisayar reklam filmlerinde yer almıştır. 2020 senesinden itibaren ekranlara gelen Maria ile Mustafa dizisinde Rüzgâr karakterini canlandırmıştır. 2021 senesinde ise Show Tv'de yayınlanacak olan Kırmızı Kamyon dizisinde yer alacak. Yeni projelerde yer almaya devam etmektedir.

BURAK BERKAY AKGÜL ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Maria ile Mustafa (Rüzgâr, Tv Dizisi 2020-2021)

Kırmızı Kamyon (TV Dizisi 2021)



