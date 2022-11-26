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Burak Bulut kimdir, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuklarından Burak Bulut şarkıları neler?

26.11.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burak Bulut son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz şarkıcılar arasında yer alıyor. Kurtuluş Kuş ile birlikte yaptığı müziklerden sonra kariyeri parlayan ünlü sanatçı, bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Şarkılar Bizi Söyler adlı programa konuk oluyor. Peki Burak Bulut kimdir, kaç yaşında?

Burak Bulut kimdir, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuklarından Burak Bulut şarkıları neler?

Burak Bulut Youtube Türkiye’de Kurtuluş Kuş ile birlikte rekor üstüne rekor kırmıştı. “Sevmedim Deme” parçasıyla büyük bir hayran kitlesi yakalayan Burak Bulut, bu akşam 20:00’de yayınlanacak Şarkılar Bizi Söyler adlı programa konuk olacak. Ünlü şarkıcının son dönemlerdeki yükselişi sonrası hayranları tarafından merak edilen bazı sorular oldu. İşte Burak Bulut kimdir, kaç yaşında?

Burak Bulut kimdir, kaç yaşında?

Burak Bulut 26 Eylül 1998 senesinde Elazığ’da dünyaya geldi. İki tane kardeşi olan Burak Bulut, Korgeneral Hulusi Sayın Ticaret Meslek Lisesi’nde bankacılık ve finans bölümünü bitirdi. Fırat Üniversitesi Bilgisayarlı Muhasebe bölümünü okuyan şarkıcı, 2021 yılında Kurtuluş Kuş ile birlikte çıkardığı “Sevmedim Deme” parçasından sonra ünlü olmuştu. Bu ikili daha sonra “Karalaya Karalaya”, “Rastgele” ve “Gönül Meyhanesi” gibi şarkılar ile popülerlik kazanmaya devam etmişti.

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