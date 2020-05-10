Burak Deniz ve Hande Erçel 'Yarım Kalan Aşklar Dairesi' dizisiyle ekrana dönüyor

Cuma akşamı önündeki motosiklet sürücüsüne çarpıp zincirleme trafik kazasına neden olan Burak Deniz’in yeni projesi belli oldu. Bizim Hikâye’den sonra çok sayıda projeden teklif alan Deniz’in, alkollü araç kullandığı için ehliyetine 6 ay el konulduğu kaza öncesi yeni dizisinin görüşmesinden çıktığı öğrenildi.

tv100’de ekrana gelen Magazin Hattı’nın haberine göre Burak Deniz, blutv için çekilecek olan Tims&B yapımı “Yarım Kalan Aşklar Dairesi” dizisinde Hande Erçel ve Ali Atay ile başrolü paylaşacak.

Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur’un yazdığı 8 bölümlük diziyi Umur Turagay yönetecek. Burak Deniz daha önce Hande Erçel ile “Aşk Laftan Anlamaz” dizisinde başrolü paylaşmıştı.

Maraşlı, İnce Memed ile bir de yeni Netflix dizisinden teklif alan Deniz’in “Yarım Kalan Aşklar Dairesi”de karar kıldığı öğrenildi.

