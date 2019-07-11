MAGAZİN

Burak Özçivit Diriliş Osman'a sıkı hazırlanıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.07.2019 15:43 | Son Güncelleme

Diriliş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit dizi için çok sıkı çalışıyor. Eğitim üstüne eğitim alan oyuncunun at üzerinde pozları sosyal medyaya düştü.

Burak Özçivit Diriliş Osman'a sıkı hazırlanıyor!

ATV ekranlarında Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu niteliğinde çekilecek olan Diriliş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, rolü için birçok eğitimi aynı anda alıyor.

Sevenlerinin 'Osman' rolünü heyecanla beklediği Burak Özçivit, dizi için hummalı bir eğitim sürecine girdi.

Capture

Okçuluk ve at binme dersleri alan Özçivit, ayrıca dövüş, kılıç ve aksiyon eğitimleri de aldı.

Capture

Haftanın beş günü sekiz saat çalışan Özçivit, koreografi eğitimlerinin yanı sıra tarihçiler ve sosyologlardan tarih ile dönemin yaşam tarzı üzerine kuramsal eğitimler de aldı. Burak Özçivit'in çalışmasından da fotoğraflar sosyal medyaya düştü.

O paylaşımlara yakışıklı oyuncunun hayranlarından beğeni yağdı.


PARTNER Minik Hüdaverdi'ye bir de şimdi bakın Minik Hüdaverdi'ye bir de şimdi bakın
Yatak pozu: Dudaklarım...Yatak pozu: Dudaklarım...
Tepki çeken hareket! Hayranlarını azarladıTepki çeken hareket! Hayranlarını azarladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Burak Özçivit Diriliş Osman

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Gören Avrupa sanıyor ama burası Karadeniz'in saklı cenneti

Gören Avrupa sanıyor ama burası Karadeniz'in saklı cenneti

Muğla'daki yangınla ilgili Bakan Pakdemirli'den açıklama

Muğla'daki yangınla ilgili Bakan Pakdemirli'den açıklama

'Kaşıkçı parçalara ayrıldığında...'

'Kaşıkçı parçalara ayrıldığında...'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

'Bez Bebek'in çocuk oyuncusu genç kız oldu

'Bez Bebek'in çocuk oyuncusu genç kız oldu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Meryem Uzerli'den derin dekolteli paylaşım

Meryem Uzerli'den derin dekolteli paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Justin Bieber ve Hailey Baldwin'den yatak pozu

Yatak pozu: Dudaklarım...

Can Yaman'dan tepki çeken hareket! Hayranlarını azarladı

Tepki çeken hareket! Hayranlarını azarladı

Ünlü Youtuber, Show TV'den rekor tazminat kazandı!

Ünlü Youtuber, Show TV'den rekor tazminat kazandı!

Simge'den yeni imaj! Sarışın oldu

Simge'den yeni imaj! Sarışın oldu

Kaya Çilingiroğlu'dan ayrılık açıklaması: Hülya ve Feraye benim kırmızı çizgim

Ayrılık açıklaması: Hülya ve Feraye benim kırmızı çizgim

Metin Hara'dan Adriana Lima-Emir Uyar aşkına ilk tepki!

Hara'dan ilk tepki: En son gidişimde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.