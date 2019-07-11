Burak Özçivit Diriliş Osman'a sıkı hazırlanıyor!

ATV ekranlarında Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu niteliğinde çekilecek olan Diriliş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, rolü için birçok eğitimi aynı anda alıyor.

Sevenlerinin 'Osman' rolünü heyecanla beklediği Burak Özçivit, dizi için hummalı bir eğitim sürecine girdi.

Okçuluk ve at binme dersleri alan Özçivit, ayrıca dövüş, kılıç ve aksiyon eğitimleri de aldı.

Haftanın beş günü sekiz saat çalışan Özçivit, koreografi eğitimlerinin yanı sıra tarihçiler ve sosyologlardan tarih ile dönemin yaşam tarzı üzerine kuramsal eğitimler de aldı. Burak Özçivit'in çalışmasından da fotoğraflar sosyal medyaya düştü.

O paylaşımlara yakışıklı oyuncunun hayranlarından beğeni yağdı.



