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Burak Özçivit Arap filmi için anlaştı! Güzel oyuncuyla...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.08.2024 13:00
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Fenomen dizi Kuruluş Osman'da hayat verdiği 'Osman Bey' karakteri ile adından söz ettiren Burak Özçivit son dönemde rol aldığı reklam filmleri ve katıldığı paralı davetlerle dikkat çekiyor. Kazancı ile çok konuşulan Özçivit şimdi de yeni filmi ile gündemde. Arap filmi için anlaşma sağlayan Özçivit'in partneri ise bakın kim oldu.

MYNET- Yatırımları ve kazancıyla gündemden düşmeyen Burak Özçivit başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla dikkat çekiyor.

Kuruluş Osman'daki rolüyle milyonların kalbini fetheden Özçivit son dönemde aldığı kilolarla adından söz ettirmiş kilo alma sebebini de 'proje için' diyerek açıklamıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özçivit Dubaili Wesam Kattan ile Tayfur Aydın’ın yapımcılığını üstlendiği "Mahmool Makfool" filmi için anlaşma sağladı. Yakışıklı oyuncunun partneri de belli oldu.

Hazal Filiz Küçükköse Dubaili 3 kadının Burak Özçivit’i kaçırma fikrinin gerçeğe dönüşmesiyle yaşanan olayların anlatıldığı filmde rol alacak.

YILLAR SONRA YENİDEN...

Filmde “Zeynep” karakterini canlandıracak başarılı oyuncu böylece Emmy ödüllü “Kara Sevda” dizisinde birlikte abi kardeşi canlandırdığı Burak Özçivit’le yıllar sonra bir araya gelecek.

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Burak Özçivit Hazal Filiz Küçükköse
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