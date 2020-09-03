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Burak Özçivit eski imajına döndü! Fahriye Evcen yorumsuz bırakmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 08:57 | Son Güncelleme

Başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman dizisi için saçlarını uzatan ve farklı bir görüntüye kavuşan oyuncu Burak Özçivit dizinin ikinci sezonundaki görüntüsü için saçlarını kesti. Saçlarını kestirirken paylaşım yapan oyuncuya eşi Fahriye Evcen'den yorum geldi.

Burak Özçivit eski imajına döndü! Fahriye Evcen yorumsuz bırakmadı

Kuruluş Osman için uzattığı saçlarıyla bir süredir dikkat çeken Burak Özçivit, saçlarına veda ettiğini berber koltuğundan yaptığı paylaşımla açıkladı. İlk başlarda takipçilerinin alışmakta zorlandığı uzun saçlarıyla paylaşımlarda bulunan Özçivit, başrolünde oynadığı Kuruluş Osman dizisinin ikinci sezonu için saçlarını kestirdi.

Tıraş olurken çektiği bir selfieyi Instagram hesabından “Saçlara veda, özlenen günlere doğru” notuyla paylaşan Özçivit, yeni imajına kısa sürede bir milyona yakın beğeni alırken belki de en özel yorum ve beğeni eşi Fahriye Evcen’den geldi.

Burak Özçivit'ten Kuruluş Osman paylaşımı! Kuruluş Osman yeni sezon afişi yayınlandıBurak Özçivit'ten Kuruluş Osman paylaşımı! Kuruluş Osman yeni sezon afişi yayınlandı

Evcen eşinin tıraş olurken çektiği selfieye “Her zaman çok iyiydi ama böyle bir başka” yorumunu yaptı.

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