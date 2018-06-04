MAGAZİN

Burak Özçivit, Fahriye Evcen için paraya kıydı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.06.2018 10:23 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sene Fahriye Evcen ile dünya evine giren Burak Özçivit, evliliklerinin 1'inci yıldönümünde eşini mavi tura çıkarıyor. Oyuncu mavi tur için günlüğü yaklaşık 35 bin TL olan Cobra King adlı guleti kiraladı

Burak Özçivit, Fahriye Evcen için paraya kıydı

Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'e evliliklerinin birinci yıldönümü için mavi tur sürprizi yaptı.

Çift, evliliklerinin birinci yıldönümünü kutlamak için 29 Haziran'da 'Mavi Tur'a çıkacak. Özçivit, tur için günlüğü 6 bin 500 Euro (yaklaşık 35 bin TL) olan Cobra King adlı guleti kiraladı.

"MUTLUYUZ, ÖYLE BİR ŞEYE İHTİYACIMIZ YOK"

Son dönemde magazin camiasında artış gösteren boşanmalar, ayrılıklar Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftini de endişelendirdiği bu yüzden de psikolojik destek almaya başladıkları iddia edilmişti. Ancak çift çıkan haberleri 'gayet mutluyuz, öyle bir şeye ihtiyacımız yok' diyerek yalanladı.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit fahriye evcen

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adamın parası var karısına hatmayacakta kime harcayacak Allah aşkına. çok normal bizde olsa biz de yapardık. millet hep bu kadar fakir fukara varken olur mu? diyor. sanki kendilerinde olsa o para sandalla gidecekler
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