Burak Özçivit hamile olan Fahriye Evcen'e doğum hediyesi olarak bakın ne alıyor!

Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen'i mutlu etmek için elinden geleni yapıyor. Oyuncu çift, 2019 yılında çocukları Karan'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Çift şimdi ise ikinci çocuklarını bekliyor.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; ikinci kez baba olmaya hazırlanan Özçivit, önceki gün Bodrum'da objektiflere yansıdı.

Ünlü oyuncunun eşine doğum hediyesi olarak ev baktığı öğrenildi. Bir süre şantiyede yapım sürecinde olan evi inceleyen Burak Özçivit, ardından oradan ayrıldı.

Özçivit, bu sırada kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmayarak, poz vermeyi ihmal etmedi.

"KARAN'A BİLE SÖYLEMEDİK"

Keyifli halleriyle dikkat çeken ikili, "Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. 'Kız mı olsun, erkek mi olsun?' modunda değiliz. Sağlıklı vatana, millete hayırlı evlat olsun, yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" açıklamasını yapmıştı.

