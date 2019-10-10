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Burak Özçivit'in başrol olduğu Kuruluş Osman'dan ilk fragman!

DİZİ HABERLERİ  | 10.10.2019 10:03 | Son Güncelleme

Burak Özçivit'in başrolünde olduğu, Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Kuruluş Osman'ın ilk fragmanı yayınlandı. Dizinin ilk tanıtımı sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.

Reyting rekortmeni dizi Diriliş Ertuğrul geçtiğimiz sezon final yaparak yerini Kuruluş Osman'a bırakmıştı. Başrolünde Burak Özçivit'in olduğu dizi merakla beklenirken, diziden ilk fragman geldi. Kısa sürede paylaşım rekoru kıran ilk tanıtıma binlerce beğeni ve yorum geldi.

Yalnızca Burak Özçivit'in göründüğü tanıtımda, milli ve dini değerlere vurgu yapılması ise tüyleri diken diken etti. Osman'ın otağa girdikten sonra gökyüzünde Hilal ve Yıldızın belirmesi, daha sonraki sahnede Kuran'ı Kerim'in açık olduğu sırada Kuran'ı Kerim'e bakan Osman'ın göğsünde beliren soy ağacının görünmesi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

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Ayrıca tanıtımın Barış Pınarı Harekatı'nın olduğu gün yayınlanması da dikkat çekti.

TANITIMI YAYINLADI

Diriliş Ertuğrul dizisinin senaristi olan Mehmet Bozdağ, Kuruluş Osman dizisiyle ilgili sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanarak fragman videosunu paylaştı:

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O; kutlu bir hilalin gölgesinde mazluma adalet, nice dert sahibine derman oldu. Cenk meydanında gazi, Oğuz kavlince devlet oldu. Lâ Galibe İllâllah… Kuruluş Osman çok yakında ekranlarda.

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