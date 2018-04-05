MAGAZİN

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.04.2018 09:50 | Son Güncelleme

Burak Özçivit ve Kerem Bürsin'in başrollerinde yer aldığı Can Feda adlı filmin galasına bu ayakkabılar damga vurdu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Başrollerini Burak Özçivit ve Kerem Bürsin'in paylaştığı Can Feda adlı filmin galası önceki akşam gerçekleştirildi.

Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı gecede başrol oyuncularından Burak Özçivit'in ayakkabıları olay oldu.

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Geceye eşiyle birlikte katılan yakışıklı oyuncunun ayaklarını görenler "Fahriye, eşine ayakkabıları seneye de giysin diye 23 numara büyük almış" şeklinde yorumlar yaptı.

BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Galada gösterim öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Burak Özçivit, Türk sinemalarında ilk defa bir filmde Kara Kuvvetleri ile Hava Kuvvetleri'nin bir arada yer aldığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit kerem bürsin Can Feda

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