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  4. İmamoğlu'nun adaylığını Özgür Özel açıkladı! Mansur Yavaş iddiasına çok net yanıt verdi

İmamoğlu'nun adaylığını Özgür Özel açıkladı! Mansur Yavaş iddiasına çok net yanıt verdi

01.06.2024 15:52
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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanlığı seçimi için CHP'den hem Mansur Yavaş hem de Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı istediği konuşuluyordu. Tartışmalara son noktayı CHP lideri Özgür Özel koydu.

İmamoğlu'nun adaylığını Özgür Özel açıkladı! Mansur Yavaş iddiasına çok net yanıt verdi

Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimi için aday adayları arasında adı geçen İmamoğlu ve Yavaş arasında erken bir rekabet ihtimali kulisleri hareketlendirmişti. CHP'nin TBB başkanı için 'İmamoğlu' dedi.

İDDİALARA YANIT VERDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Davası tutuklusu Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'nın kreş mezuniyetinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel burada Yavaş ve İmamoğlu arasında çekişme olduğu iddialarını yalanlayıp İmamoğlu'nun adaylığını duyurdu.

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"YAVAŞ VE İMAMOĞLU ARASINDA ÇEKİŞME YOK"

Adaylık açıklamasıyla birlikte iddialara da yanıt veren Özel şöyle konuştu:

"Ekrem İmamoğlu'na teklif ettik. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında çekişme falan yok. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan adayımız Ekrem İmamoğlu'dur."

BAŞKANI CHP'Lİ BELEDİYELER BELİRLEYECEK

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yönetiminin önümüzdeki 1-2 ay içinde değişmesi bekleniyor. Başkanı belirleyecek çoğunluk ise CHP'li belediyelerin elinde.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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