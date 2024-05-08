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  4. Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Filiz Akın yine kendini tutamadı

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Filiz Akın yine kendini tutamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.05.2024 13:19
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Son dönemde eşi Burak Özçivit ile yaptıkları reklam anlaşmalarıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Fahriye Evcen sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Her gönderisi olay olan ünlü isim bu defa son pozlarıyla dikkat çekti. Evcen'in son karelerine Filiz Akın tepkisiz kalamadı.

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Filiz Akın yine kendini tutamadı

Burak Özçivit ile mutlu evliliğiyle adından sıkça söz ettiren Fahriye Evcen uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

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SON POZLARI OLAY OLDU

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isim her paylaşımıyla dikkat çekiyor. Son olarak araç içerisinde pozlar veren Evcen, o karelerini balon emojisi ile peş peşe paylaştı.

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YEŞİLÇAM YILDIZI KAYITSIZ KALAMADI

Beyaz gömleği ve kürkü ile dikkat çeken Evcen'in pozları kısa sürede beğeni toplarken Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'dan yorum gecikmedi.

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Akın, "Güzel oyuncumuz keşke sizi bir dizi veya filmde izlesek artık. Özlem dolu sevgiler" ifadelerini kullandı.

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Fahriye Evcen Filiz Akın özçivit
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