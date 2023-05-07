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Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen son hali ile şaşırttı! Kim der iki çocuk annesi diye...

07.05.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen 5 ay önce ikinci bebeklerini kucaklarına aldı. Bir arkadaşının baby shower partisine katılan ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in fazla kilolarından kısa sürede kurtulması ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Fahriye Evcen'in son hali...

Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen son hali ile şaşırttı! Kim der iki çocuk annesi diye...

Yaklaşık 6 yıl önce kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile evlenen Fahriye Evcen, 2019'da oğlu Karan'ı; 5 ay önce de Kerem'i kucağına aldı. Hamilelik sürecinde aldığı kilolar ile gündem olan başarılı oyuncu Fahriye Evcen fazlalıklarından kısa sürede kurtulmayı başardı.

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Bir arkadaşının baby shower partisine katılan ünlü oyuncu, çizme ve mavi elbiseli kombiniyle görenleri büyüledi.

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KISA SÜREDE FORMUNA KAVUŞTU

Partide çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşan güzel yıldızın kilo verdiğini gören takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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HAMİLELİK KİLOLARINI VEREN FAHRİYE EVCEN GÖRENLERİ BÜYÜLEDİ

Birçok sosyal medya kullanıcısı "Kim der 2 çocuk annesi diye" ve "Eski formuna dönmüşsün" yorumları yaptı.

İşte Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Necla karakteriyle hafızlara kazınan Fahriye Evcen'in son hali:

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