MAGAZİN

Burak Özçivit itiraf etti! Kimse açmasın diye...

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.04.2019 10:08 | Son Güncelleme

Fahriye Evcen'le Burak Özçivit'in henüz doğmamış çocukları Karan'a Instagram hesabını açması olay olmuştu.

Burak Özçivit itiraf etti! Kimse açmasın diye...

Uzun süre gündemden düşmeyen konu hakkında Burak Özçivit, suskunluğunu bozdu.

Muhabirlerin sorusunu yanıtlayan Özçivit, 'Sosyal medyada bir sürü sahte hesap oluyor. Bunların önüne geçmek ve kimse profil oluşturmasın diye yaptık. Farklı bir nedeni yok.' dedi.

Yeni dizisinde Osman Gazi’nin hayatını canlandıracağı dizi için çalışmalarını hızlandıran Özçivit, 'At biniyorum ve dersler alıyorum. Zaten at binme meraklarım arasındaydı. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum' diye konuştu. (gecce.com)

burak-ozcivi-092145SQ


Ve tarih belli oldu! Başlıyor...Ve tarih belli oldu! Başlıyor...
'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...
Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal sahneye çıktı! Seyirciden büyük alkış aldıCem Yılmaz'ın oğlu Kemal sahneye çıktı! Seyirciden büyük alkış aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit fahriye evcen karan

En Çok Okunan Haberler

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

ABD'den yerel seçimle ilgili ilk yorum!

ABD'den yerel seçimle ilgili ilk yorum!

Pentagon'dan flaş F-35 ve Türkiye açıklaması!

Pentagon'dan flaş F-35 ve Türkiye açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İmamoğlu açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İmamoğlu açıklaması

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gökhan Özoğuz’dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal sahneye çıktı! Seyirciden büyük alkış aldı

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal sahneye çıktı! Seyirciden büyük alkış aldı

Survivor'da kim elendi? Araba ödülünü kim aldı? İşte Survivor 2019 2 Nisan Salı elenen isim!

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Nihat Doğan'dan takipçisine çok sert tepki!

Nihat Doğan'dan takipçisine skandal tepki!

Seçimi kaybedince parkı sökmüştü! Cenk Eren'den örnek davranış

Seçimi kaybedince parkı sökmüştü! Cenk Eren'den yeni muhtara çağrı...

Buse Narcı'nın Dubai pozlarına beğeni yağdı

Cesur pozlarıyla gündem oldu, beğeni yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.