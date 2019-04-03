Burak Özçivit itiraf etti! Kimse açmasın diye...

Uzun süre gündemden düşmeyen konu hakkında Burak Özçivit, suskunluğunu bozdu.

Muhabirlerin sorusunu yanıtlayan Özçivit, 'Sosyal medyada bir sürü sahte hesap oluyor. Bunların önüne geçmek ve kimse profil oluşturmasın diye yaptık. Farklı bir nedeni yok.' dedi.

Yeni dizisinde Osman Gazi’nin hayatını canlandıracağı dizi için çalışmalarını hızlandıran Özçivit, 'At biniyorum ve dersler alıyorum. Zaten at binme meraklarım arasındaydı. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum' diye konuştu. (gecce.com)



