Burak Özçivit oğlu Karan'la birlikte at bindi! "Sezon öncesi Karan'dan taktikler"

Burak Özçivit, ATV'de ekrana gelen Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterine hayat veriyor. Rolü gereği sık sık at binen Özçivit, oğlu Karan'ı da alıştırmaya başladı.

Özçivit ile evli olan Fahriye Evcen de yeni dizisi Alp Arslan için at binme ve kılıç kullanma çalışmalarına başladı.



"KARAN'DAN TAKTİKLER"

Geçtiğimiz gün ailesi ile at çiftliğine giden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, çocukları Karan ile birlikte atları elleriyle beslemişlerdi.

Oğlu Karan ile ata bindiği anları paylaşan Özçivit, yaptığı son paylaşımına "Sezon öncesi Karan'dan taktikler." notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımına hayranları beğeni yağdırdı.

