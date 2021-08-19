MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burak Özçivit oğlu Karan'la birlikte at bindi! "Sezon öncesi Karan'dan taktikler"

Burak Özçivit oğlu Karan'la birlikte at bindi! "Sezon öncesi Karan'dan taktikler"

19.08.2021 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burak Özçivit oğlu Karan ile birlikte at bindiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Özçivit paylaşımına "Sezon öncesi Karan'dan taktikler" notunu yazdı.

Burak Özçivit, ATV'de ekrana gelen Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterine hayat veriyor. Rolü gereği sık sık at binen Özçivit, oğlu Karan'ı da alıştırmaya başladı.

Özçivit ile evli olan Fahriye Evcen de yeni dizisi Alp Arslan için at binme ve kılıç kullanma çalışmalarına başladı.
E8_ifH8WUAMlvjl

"KARAN'DAN TAKTİKLER"

Geçtiğimiz gün ailesi ile at çiftliğine giden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, çocukları Karan ile birlikte atları elleriyle beslemişlerdi.

bk1

Oğlu Karan ile ata bindiği anları paylaşan Özçivit, yaptığı son paylaşımına "Sezon öncesi Karan'dan taktikler." notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımına hayranları beğeni yağdırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muazzez Ersoy'un yerine Yavuz Bingöl mü getirildi? Muazzez Ersoy'un yerine Yavuz Bingöl mü getirildi?
Sular 2 metreyi aştı! Canlarını son anda kurtardılar: Dışarı çıktığımızda yanımızdaki köprü patladıSular 2 metreyi aştı! Canlarını son anda kurtardılar: Dışarı çıktığımızda yanımızdaki köprü patladı
Ünlü oyuncu yoğun bakımda! "Dualarınızı eksik etmeyin"Ünlü oyuncu yoğun bakımda! "Dualarınızı eksik etmeyin"
Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trabzonspor-Roma

Trabzonspor-Roma

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Taşların altına sıkışan 5 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Taşların altına sıkışan 5 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Milli tenisçi İpek Öz'ün acı günü

Milli tenisçi İpek Öz'ün acı günü

Türk Telekom fiber interneti ev telefonuyla daha avantajlı hala getiriyor

Türk Telekom fiber interneti ev telefonuyla daha avantajlı hala getiriyor

Ankara'da iki ahşap ev ve bir tahıl ambarı yandı

Ankara'da iki ahşap ev ve bir tahıl ambarı yandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ünlü isimden yürek hoplatan pozlar

Ünlü isimden yürek hoplatan pozlar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Suriye sorusuna cevabı olay oldu! "Biz Türk'üz" dedi ve ekledi...

Suriye sorusuna cevabı olay oldu! "Biz Türk'üz" dedi ve ekledi...

Genç eşiyle yatak pozuna beğeni yağdı

Genç eşiyle yatak pozuna beğeni yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.