Burak Özçivit paylaştı! "Karan’ın Gu Gu’su"

Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterini canlandıran ünlü oyuncu Burak Özçivit, sezon finalinin ardından ailesi ile birlikte Bodrum'a gitti.

Bodrum tatiline devam eden oyuncu, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Özçivit, Instagram hesabında bir video yayınlayarak balık tutma konusunda da ne kadar yetenekli olduğunu gözler önüne serdi.

Burak Özçivit'in tuttuğu balık büyüklüğüyle takipçilerini şaşkına çevirirken Fahriye Evcen de "Bu balık dolaba nasıl sığacak?" yorumunda bulundu.



Ünlü oyuncu bir sonraki paylaşımında ise oğlu Karan'ın tuttuğu balık ile bir fotoğrafını paylaştı. Burak Özçivit'in "Karan'ın Gu Gu'su" notunu eklediği paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. Karan'ın sevimli tepkisi ise beğeni topladı.



