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Burak Özçivit paylaştı! "Karan’ın Gu Gu’su"

27.07.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruluş Osman'ın başarılı başrol oyuncusu Burak Özçivit, yapımın sezon finali yapmasının ardından eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile birlikte tatile çıktı. Sezonu Bodrum'da açan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterini canlandıran ünlü oyuncu Burak Özçivit, sezon finalinin ardından ailesi ile birlikte Bodrum'a gitti.

Bodrum tatiline devam eden oyuncu, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Özçivit, Instagram hesabında bir video yayınlayarak balık tutma konusunda da ne kadar yetenekli olduğunu gözler önüne serdi.

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Burak Özçivit'in tuttuğu balık büyüklüğüyle takipçilerini şaşkına çevirirken Fahriye Evcen de "Bu balık dolaba nasıl sığacak?" yorumunda bulundu.
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Ünlü oyuncu bir sonraki paylaşımında ise oğlu Karan'ın tuttuğu balık ile bir fotoğrafını paylaştı. Burak Özçivit'in "Karan'ın Gu Gu'su" notunu eklediği paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. Karan'ın sevimli tepkisi ise beğeni topladı.


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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen Instagram
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