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Burak Sergen'den velayet açıklaması

17.06.2021 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisi setinde yakalandığı Covid-19'u yendikten sonra Nihan Ünsal ile nikah masasına oturan Burak Sergen, oğlu Cansın'ın velayetini kaybetti. Ünlü oyuncu davanın sonuçlanmasının ardından Instagram hesabından açıklama yaptı.

Burak Sergen'den velayet açıklaması

Koronavirüs teşhisiyle yoğun bakımda tedavi gören ve 46 gün sonra hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Burak Sergen, geçtiğimiz haftalarda 2019 yılında nişanlandığı Nihan Ünsal ile evlenmişti. Sergen cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

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Burak Sergen'in eski eşi Işıl Sergen'in, oğlu Cansın için açtığı velayet davası sonuçlandı. Mahkeme, daha önce ortak olan velayetin anneye verilmesine karar verdi.

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Burak Sergen, 'velayet' kararının ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. Instagram'dan paylaşımda bulunan Sergen, "Ne kadar özel hayatım ile konuşulmaktan kaçınsam da maalesef bu tür şeylerde kaçamıyoruz. Kötü yorumlar, kötü başlık atılmış yanlış haberler... Yeterince zor bir dönemden geçmekteyiz. Biraz anlayış rica ediyorum. Bugün gereksiz gündem olan 'velayet' konusu hakkında bilgilendirme yapmak isterim. Aslında yüzde 50 bende, yüzde 50 annesinde olan velayetin tamamını almak için dava açıldı ve mahkeme anneye verilmesine karar kıldı. Bu zaten çok beklenen bir haberdi. Yani ortada gündem yaratacak bir şey yok. Annesi, babası değişmedi oğlumuzun. Sadece mahkeme kararı budur. Ve Türkiye'de baktığınızda velayetler hep annede olur, olması gereken de budur. Sevgiyle..." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Sergen
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