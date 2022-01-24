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Burak Sergen'i yoğun bakımdayken aldattığı iddia ediliyordu! Nihan Ünsal'dan eski eşi dava

24.01.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burak Sergen koronavirüs olup entübe edildiğinde genç eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığı iddia edilmişti. Sergen hayatına döndükten sonra eşinden boşanmış ve ihanete uğradığını itiraf etmişti. Ünsal, son dönemde Sergen'in kendisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle harekete geçti.

Burak Sergen'i yoğun bakımdayken aldattığı iddia ediliyordu! Nihan Ünsal'dan eski eşi dava

Sadakatsiz'in başarılı oyuncusu Burak Sergen, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanmış ve uzun süre yoğun bakımda kalmıştı. Zor günleri atlattıktan sonra ünlü oyuncu, sevgilisi Nihan Ünsal ile haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Burak Sergen, üç ay sonra aldatıldığını iddia ederek boşanma davası açtı. Kısa süre sonra Ünsal'ın Burak Sergen'i aldattığı haberleri gündeme gelmiş fotoğraflar ifşa olmuştu.

Sergen'in son dönemdeki açıklamalarının kendisiyle ilgili olumsuz bir algı oluşturduğunu düşünen Ünsal, mahkemeye başvurdu. HaberTürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre; Sergen'in hastalık sürecinde yanında olduğunu dile getiren Nihan Ünsal, "COVID'in en yaygın olduğu dönemde hayatımı riske edip hastanede yanında kaldım. En kötü dönemlerinde kimse yanında değilken ben onun yanındaydım" dedi.

Kendisine karşı oluşturulan yanlış algıdan dolayı üzüntü yaşadığını açıklayan Ünsal, avukatına talimat vererek Sergen'e dava açtı. Uzaklaştırma kararı çıkarsa ünlü oyuncu, boşanma aşamasında olduğu Nihan Ünsal ile ilgili konuşamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Sergen
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