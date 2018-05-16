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Burak Sergen'in canlandırdığı Beyefendi Çukur'a geri mi dönüyor?

ÇUKUR HABERLERİ  | 16.05.2018 20:40 | Son Güncelleme

Show TV'de yayınlanan 'Çukur'de 'beyefendi' karakterine hayat veren ve geçtiğimiz günlerde fenomen yapıma veda ettiği haberleriyle gündeme gelen usta oyuncu Burak Sergen'in dönüş sinyali, dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.

Burak Sergen'in canlandırdığı Beyefendi Çukur'a geri mi dönüyor?

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Beyefendi Dönüyor mu?" başlıklı yazısı şöyle:
"Çukur (Show TV) dizisinde 'beyefendi' karakterini oynayan Burak Sergen'le lafladık. Karakterin ölümünü biraz havada bulduğumu söyledim. Burak Sergen, o müstehzi gülüşü dudağının kenarına yapıştırarak, 'Belki de bir sondan bahsetmemeliyiz' dedi.
Vallahi şimdi ben bu açıklamadan hareketle ne fanteziler çıkartırım, bilemiyorum. Ama belli ki yeni sezona gümbür gümbür giriş vizesi alan Çukur her bölümde yaptığı gibi gelecek bölümlerde de seyirciyi ters köşeye yatırmaya devam edecek. Dur bakalım hayırlısı."

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Anahtar Kelimeler:
Çukur Burak Sergen

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