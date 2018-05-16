Burak Sergen'in canlandırdığı Beyefendi Çukur'a geri mi dönüyor?

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Beyefendi Dönüyor mu?" başlıklı yazısı şöyle:

"Çukur (Show TV) dizisinde 'beyefendi' karakterini oynayan Burak Sergen'le lafladık. Karakterin ölümünü biraz havada bulduğumu söyledim. Burak Sergen, o müstehzi gülüşü dudağının kenarına yapıştırarak, 'Belki de bir sondan bahsetmemeliyiz' dedi.

Vallahi şimdi ben bu açıklamadan hareketle ne fanteziler çıkartırım, bilemiyorum. Ama belli ki yeni sezona gümbür gümbür giriş vizesi alan Çukur her bölümde yaptığı gibi gelecek bölümlerde de seyirciyi ters köşeye yatırmaya devam edecek. Dur bakalım hayırlısı."

