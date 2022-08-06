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Burak Sergen ve Toprak Sergen'in acı günü! Ünlü sanatçı Semih Sergen hayatını kaybetti

06.08.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema, Tiyatro ve seslendirme sanatçısı ve Burak Sergen ve Toprak Sergen'in babaları, Semih Sergen (91) Bodrum'da hayatını kaybetti.

Burak Sergen ve Toprak Sergen'in acı günü! Ünlü sanatçı Semih Sergen hayatını kaybetti

Burak Sergen ve Toprak Sergen babası olan Semih Sergen'in cenaze töreniyle ilgili aile tarafından açıklama yapılacağı belirtildi.

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SEMİH SERGEN KİMDİR?

Semih Sergen, 31 Mayıs 1931 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlkokula ikinci sınıftan başladı. İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdi. Konservatuar için Ankara’ya gitti. 1949 yılında girdiği Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek bölümünü 1954 yılında birincilikle bitirdi. Aynı yıl Devlet Tiyatroları’nda sanatçı olarak göreve başlayan sanatçı 1996 yılında yaş haddinden emekli oldu. Gençliğinde marangozluktan,
Çiçekçilik, kebapçılık, bar işletmeciliği, hat sanatı, kumarhane işletmeciliği, boyacılığa kadar çeşitli işler yaptı.

11 yaşındayken Sarıyer Tiyatrosu çocuk bölümünde başladı. Devlet tiyatrosunda oyunculuk, yönetmenlik, yöneticilik ve öğretmenlik yaptı. Semih Sergen, 1976 yılında bölge tiyatroları yasa tasarısı üzerinde çalışmış, hazırladığı yasa tasarısını TBMM'ye sunmuştur. 1976 yılında Genel Müdür yardımcılığı yaptı. Ankara Devlet Konservatuarı, Gazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi Televizyon Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü, İlahiyat Fakültesi, Selçuk Üniversitesi'nde sahne, drama ve diksiyon dersleri verdi. Konya Devlet Konservatuvarı ve Ankara Ticaret ve Turizm Yüksekokulu’nda öğretmenlik yaptı. Semih Sergen, 100'ün üzerinde sinema filminde başrol oynadı, 40'ın üzerinde de çeşitli tiyatro oyununda rol aldı. 1958 yılında Duvaklı Göl adlı filmle Yeşilçam’la tanıştı.

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Burak Sergen
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