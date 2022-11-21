Burak Topçu kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Sanat dünyasını yasa boğan haber: Tiyatro oyuncusu Burak Topçu hayatını kaybetti

Burak Topçu, Tolga Güleryüz ve Özgür Karataş Amasya - Çorum kara yolu üzerinde gerçekleşen kazada hayatını kaybetti. Araçta Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'nin de bulunuyordu. Peki, Burak Topçu kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Burak Topçu'nun hayatı...

BURAK TOPÇU KİMDİR?

Burak Topçu “Baş Belası” adlı tiyatro oyununun oyuncularından biriydi.

Başarılı oyuncunun yer aldığı otobüs, Çorum’da sahnelenen oyun sonrası Samsun’a doğru hareket ederken Amasya'da TIR'la çarpıştı.

BURAK TOPÇU NEDEN ÖLDÜ?

Burak Topçu, Tolga Güleryüz ve Özgür Karataş hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.