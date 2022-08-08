Burak ve Toprak Sergen'in babaları usta sanatçı Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı! "Doya doya baba diyemedim"

Sergen için Küçük Tiyatro'da düzenlenen törene, ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. Saygı duruşuyla başlayan törende Sergen'in özgeçmişi okundu. Daha sonra sanatçının rol aldığı oyunlara ilişkin fotoğraflardan derlenen görsel izlenime sunuldu.

"DOYA DOYA BABA DİYEMEDİM"

Sanatçının oğlu oyuncu Burak Sergen sözlerine, "Sevgili hocamıza, doya doya baba diyemedim, hep hocamızdı çünkü, şimdi babacığıma veda etmek için buradayız." diyerek başladı.

"ONURLU SOYADINI..."

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı oyununun sergilendiği sahneden babasını sonsuzluğa uğurladıklarını ifade eden Sergen, "Bana bıraktığı mesleği ve onurlu Sergen soyadını, yaşadığım sürece, bütün sahnelerde yaşatacağım söz veriyorum, elveda babacığım." dedi.

Semih Sergen'in diğer oğlu oyuncu Toprak Sergen ise babasının kendisine çok şey anlattığını ve öğrettiğini belirterek, şöyle konuştu:

TOPRAK SERGEN: HEPİMİZİN HOCASIYDI

"Hepimize çok şey anlattı ve öğretti. Hepimizin hocası ve büyüğüydü. Küçüklüğümden beri doğayla iç içe olmaktan büyüklere saygıyı, azimli olmayı iradeli olmayı... Pek çok insana dokundu pek çok insanın selam ve saygıları var. Çok insan sevdi onu, saygı duydu. Çok eğlendi, beraber çok anıları oldu. Umarım hepimiz de onun gibi bir hayat süreriz. Bütün sevenleriyle birlikte onu kalbimize gömüyoruz."

"ÇOK KIYMETLİYDİ"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ise böyle zamanların zor zamanlar olduğunu ifade ederek, "Bu Türk tiyatrosu için büyük bir kayıp. Her ne olursa olsun her ölüm erken ölüm. Hocamız çok değerli ve kıymetliydi." dedi.

Sergen'in kendisini evladı gibi sevdiğini ve evlatlarından ayırmadığını söyleyen Kurt, "Tiyatronun çok farklı alanlarında hocamızla beraber çalıştık. Hep öğretici olmuştur. Devlet Tiyatrosu 73 yaşında. Hocam, bütün devlet tiyatrosu tarihini canlı bir yaşayan bir tarihti. Allah'tan rahmet diliyorum. Evlatlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.

