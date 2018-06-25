MAGAZİN

Burak Yılmaz'ın dillere destan evi

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.06.2018 11:01 | Son Güncelleme

Son zamanlarda Hande Doğandemir ile yaşadığı aşkla gündemde olan Burak Yılmaz yeni eviyle olay oldu

Burak Yılmaz'ın dillere destan evi

Trabzonspor'un milli forveti Burak Yılmaz, Acarkent'te villa satın aldı. Kral lakaplı golcü futbolcu, yılbaşında aldığı müstakil evin iç ve dış mimarisini Mim İnterni'ye bıraktı. Yaklaşık beş aydır genç mimar Efe Kesgün'ün ellerinde şekillenen ev, geçtiğimiz günlerde son halini aldı.

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SİNEMA SALONU DA VAR

Günaydın'da yer alan habere göre; Yaklaşık 1.000 metrekare olan evin dört oturma odası, altı yatak odası, bir sinema odası, bir Playstation odası, yedi tane banyo- buhar-saunası bulunuyor. Yılmaz, yeni evine içine çocukları için de özel bir oyun odası yaptırdı.

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Hiçbir masraftan kaçınmayan milli futbolcu, evin içini sanat eserleri ile donattı. Yılmaz'ın yakın arkadaşı Arda Turan'ın baldızı olan Dilahan Doğan-X Mim İnterni'nin birlikte dekore ettiği evde; son dönemin popüler sanatçısı Tuğberk Selçuk'un üç eseri ve birkaç tane de heykel bulunuyor.

Eserler arasında Dilahan Doğan'ın yaptığı Hiç Adlı ve Allah yazılı eserler dikkat çekiyor.


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