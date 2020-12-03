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Burçin Orhon paylaştı beğeni yağdı! 'Kimse heveslenmesin, sen benimsin'

03.12.2020 13:58 | Son Güncelleme:
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Burçin Orhon paylaştı beğeni yağdı! 'Kimse heveslenmesin, sen benimsin'

Eski balerin Burçin Orhon, oyuncu eşi Süheyl Uygur'un yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Orhon, "Seni çok seviyorum. Hiç hevesi olmasın kimsenin. Sen benimsin, ben senin" ifadelerini kullandı.

Bir dönemin ünlü dansçısı Burçin Orhon sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken eski balerin Burçin Orhon eşiyle ilgili yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

1995 yılında Orhon ile evlenen oyuncu Süheyl Uygur, 62 yaşına bastı. Orhon, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

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Birlikte çekilen karelerini yayınlayan Burçin Orhon, gönderisine şu notu düştü: "İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Sana ya da bana abuk sabuk yazanlara aldırma. Şu hastalık sebebi aramız uzak kaldı belki ama ben kalp yakınlığını daha önemli bulmuşumdur. Nice çiftler aynı evde, ayrı kalpte yaşar. Çoğunluğun aklında başkası, hayatını sürüdürür ele güne karşı ama sen sağlam adamsın. Aldırma... Biz farklı bir yaşamı sürdürmeye mecbur kaldık ama ben 25 senedir seninle evliyim ve bu tuhaf kadından bıkmadıkça da senin eşinim. İşte buradan bangır bangır söylüyorum; seni çok seviyorum! Hiç hevesi olmasın kimsenin. Sen benimsin ben senin. Diğerlerine..."

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Üç çocuk annesi Orhon'un paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

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