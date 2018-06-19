Burcu Binici’nin sevgilisiyle romantik tatili

Söz dizisinde canlandırdığı karakterle yükselişe geçen Burcu Binici, pilot Emre Aydın'la yeni bir aşka yelken açtı. Güzel oyuncu, yazın ilk tatiline de sevgilisiyle birlikte çıktı.

Muğla'ya giden âşıklar, şehrin önde gelen turizm merkezlerinden Akyaka'da baş başa 1 hafta geçirdi. Yeşil ve mavinin buluştuğu sessiz bir ortamda romantik günler geçiren ikili, sık sık doğa yürüyüşleri yaptı. Sevgililer Azmak Nehri'nde tekne turuna da çıktı. Burcu Binici, aşk dolu tatilinden fotoğrafları sosyal medyada da paylaştı.



