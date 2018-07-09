MAGAZİN

Burcu Binici sevgilisiyle Alaçatı'da tatilde

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.07.2018 21:59 | Son Güncelleme

Oyuncu Burcu Binici, özel jet pilotu sevgilisi Emre Aydın'la birlikte Çeşme Alaçatı'da tatil yapıyor.

Burcu Binici sevgilisiyle Alaçatı'da tatilde

Burcu Binici, Alaçatı tatilinde sevgilisi Emre Aydın'la çektirdiği bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

32 yaşındaki güzel oyuncu, instagram'da yayınladığı kareye, "İçinizdeki çocuğu öldürmeyecek adamı sevin" notunu yazdı.

PARTNERResimdeki hatayı görebildiniz mi? Çok az kişi fark ettiResimdeki hatayı görebildiniz mi? Çok az kişi fark etti
Cem Yılmaz'dan ilginç tatil paylaşımıCem Yılmaz'dan ilginç tatil paylaşımı
Hande Erçel'in kıyafeti olay olduHande Erçel'in kıyafeti olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burcu binici çeşme

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Yeni kabine belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Yeni kabine belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Yeni kabine belli oldu! Kimler bakan oldu? İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri)

Yeni kabine belli oldu! Kimler bakan oldu? İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri)

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

Hulisi Akar'ın Milli Savunma Bakanı seçilmesinden sonra Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? Genelkurmay Başkanlığı için en güçlü adaylar kimler?

Hulisi Akar'ın Milli Savunma Bakanı seçilmesinden sonra Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? Genelkurmay Başkanlığı için en güçlü adaylar kimler?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beştepe'deki törene katılan ünlüler

Beştepe'deki törene katılan ünlüler

Hakan Hatipoğlu Survivor'ın yorgunluğunu böyle atıyor!

Hakan Hatipoğlu Survivor'ın yorgunluğunu böyle atıyor!

Işıl Reçber bikinili pozlarını paylaştı

Işıl Reçber bikinili pozlarını paylaştı

Deniz Seki, Oktay Kaynarca'yı duygulandırdı

Deniz Seki, Oktay Kaynarca'yı duygulandırdı

Murat Boz'un yeni filmi belli oldu!

Murat Boz'un yeni filmi belli oldu!

Cem Yılmaz'dan ilginç tatil paylaşımı

Cem Yılmaz'dan ilginç tatil paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.