Burcu Binici sevgilisiyle Alaçatı'da tatilde

Burcu Binici, Ala\u00e7at\u0131 tatilinde sevgilisi Emre Ayd\u0131n'la \u00e7ektirdi\u011fi bir foto\u011fraf\u0131 takip\u00e7ilerinin be\u011fenisine sundu.\n32 ya\u015f\u0131ndaki g\u00fczel oyuncu, instagram'da yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 kareye, "\u0130\u00e7inizdeki \u00e7ocu\u011fu \u00f6ld\u00fcrmeyecek adam\u0131 sevin" notunu yazd\u0131. PARTNERResimdeki hatay\u0131 g\u00f6rebildiniz mi? \u00c7ok az ki\u015fi fark ettiCem Y\u0131lmaz'dan ilgin\u00e7 tatil payla\u015f\u0131m\u0131Hande Er\u00e7el'in k\u0131yafeti olay oldu
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