MAGAZİN

Burcu Esmersoy 14 bin TL'ye kiraya çıktı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.10.2018 14:15 | Son Güncelleme

Bir süredir otelde kalarak hayalindeki evi arayan Burcu Esmersoy, Göktürk’te 4 katlı bir villaya taşındı. Sunucunun kirası 14 bin TL…

Burcu Esmersoy 14 bin TL'ye kiraya çıktı!

Berk Suyabatmaz’la dünyaevine girdikten sonra Burcu Esmersoy, Emirgan’daki evinden taşınarak kısa bir süreliğine bir otele yerleşmişti. Sunucu, hayalindeki eve kavuştu.

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Akşam'da yer alan habere göre; Berk Suyabatmaz ile Burcu Esmersoy, otel odasından ayrılarak Göktürk’te 4 katlı lüks bir villaya taşındı.

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KESENİN AĞZINI AÇTILAR

Yeni yuvalarında her şeyi istedikleri gibi dizayn etmek isteyen ünlü çift, bu hayalleri için kesenin ağzını açtı. Çift, aylık 14 bin TL’ye kiraya çıktı.

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Burcu Esmersoy yeni evi göktürk

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