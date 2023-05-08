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Burcu Esmersoy bikinisiyle teknede sere serpe uzandı fiziğiyle göz doldurdu!

08.05.2023 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu ve model Burcu Esmersoy, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini büyülemeye devam ediyor. Esmersoy, Instagram sayfasında tekneye uzanıp poz verdi. Ünlü ismin bikinili pozu oldukça beğenildi.

Burcu Esmersoy bikinisiyle teknede sere serpe uzandı fiziğiyle göz doldurdu!

Burcu Esmersoy, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Teknede sere serpe uzanan güzel, bikinisiyle poz verdi sosyal medyayı salladı.

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Bir markayla işbirliği amaçlı fotoğraf paylaşan Esmersoy'a kısa sürede binlerde yorum ve beğeni geldi.

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Yaza merhaba pozu olarak algılanan paylaşıma Esmersoy, 'Varan 1 için teşekkürlerimi borç bilirim' notunu düştü.

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Ünlü makyaj artisti Hidayet Korkmaz'ın Esmersoy'un fotoğrafına yazdığı 'Böyle bir güzelliği yarattığı için biz de Yüce Yaradan’a teşekkürü borç biliriz' cevabı çok beğenildi.

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Ünlü isme takipçileri, 'artık iphone ekran fotonu bununla değiştirme zamanın geldi', 'Bu kadar güzelde olunmaz ki', 'Ve Tanrı kadını yarattı' gibi yorumlarda bulundular.

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Burcu Esmersoy Model

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