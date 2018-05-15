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Burcu Esmersoy da modaya uydu! Evlenir evlenmez...

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.05.2018 11:07 | Son Güncelleme

Dün Berk Suyabatmaz ile dünyaevine giren sunucu Burcu Esmersoy, Instagram'daki adını Burcu Esmersoy Suyabatmaz olarak güncelledi

Burcu Esmersoy da modaya uydu! Evlenir evlenmez...

Düğün hazırlıkları için uzun zamandır Amerika'da olan Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz, New York Türk Başkonsolosluğu'nda nikah masasına oturdu.

Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz evlendiBurcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz evlendi

Nikah törenine Türkiye'den Berk Suyabatmaz'ın ailesi, Burcu Esmersoy'un ise kız kardeşi Müge ve aralarında Şeyma Subaşı'nın da olduğu yakın arkadaşları katıldı.

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BALAYI İÇİN MONTE CARLO'YA GİDECEK

Sade bir törenle dünyaevine giren mutlu çift balayına Monte Carlo'ya gidecek.

SOYADINI GÜNCELLEDİ

Burcu Esmersoy, nikahın ardından soyadını güncelledi. Sunucu Instagram hesabındaki adını Burcu Esmersoy Suyubatmaz olarak değiştirdi.

Aslıhan Doğan, Şeyma Subaşı ve Buse Varol da evlenir evlenmez soyadını güncelleyen ünlü isimlerden.

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