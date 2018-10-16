MAGAZİN

Burcu Esmersoy'dan Nihat Odabaşı'na sitem

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.10.2018 20:08 | Son Güncelleme

Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Forum Mersin’de düzenlenen moda günleri etkinliğine katıldı.Etkinlik kapsamında fotoğraf sanatçısı Nihat Odabaşı ile özel bir söyleşi etkinliğine katılan Burcu Esmersoy, şu ana kadar Nihat Odabaşı’nın objektifi karşısına geçmediğini belirterek, "Türkiye’de en özel isimler, en güzel kareler hep onun makinesinden çıktı. Sevgili Nihat Odabaşı beni de çeker misin, lütfen?" dedi.

Burcu Esmersoy'dan Nihat Odabaşı'na sitem

Gülerek sahneye çıkan Odabaşı, "Senin gibi güzel bir kadının fotoğraflarını çekmek benim için büyük mutluluk" diyerek, en kısa zamanda Esmersoy’un fotoğraflarını çekeceğini söyledi.

Evliliğiyle alakalı sorular üzerine güzel sunucu, özel hayatında her şeyin yolunda olduğunu ve çok mutlu olduğunu söyledi.

burcu

Burcu Esmersoy, moda hakkında yöneltilen bir soruya, ‘Ben o sene neyi beğenmiyorsam mutlaka o moda oluyor ve ben de moda olduğu için giyiyorum. Yani aslında modayı biraz da ben belirliyorum" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy nihat odabaşı Mersin

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