Burcu Esmersoy'dan Nihat Odabaşı'na sitem

Gülerek sahneye çıkan Odabaşı, "Senin gibi güzel bir kadının fotoğraflarını çekmek benim için büyük mutluluk" diyerek, en kısa zamanda Esmersoy’un fotoğraflarını çekeceğini söyledi.

Evliliğiyle alakalı sorular üzerine güzel sunucu, özel hayatında her şeyin yolunda olduğunu ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Burcu Esmersoy, moda hakkında yöneltilen bir soruya, ‘Ben o sene neyi beğenmiyorsam mutlaka o moda oluyor ve ben de moda olduğu için giyiyorum. Yani aslında modayı biraz da ben belirliyorum" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

