Burcu Esmersoy, son paylaşımında giydiği kıyafetle gündem oldu! Yorum yağdı

Toplumun büyük bir kesimi tarafından sıkı bir şekilde takip edilen ünlü isimler karantina dönemine dair paylaşımları ile sevenleriyle arasındaki mesafeyi kısalttı. Sosyal medya hesaplarından fotoğraf, video ve hikaye paylaşan ünlü isimler kimi zamanlarda da canlı yayınlar ile takipçileriyle özlem giderdi. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ünlü isimler arasında güzel sunucu Burcu Esmersoy da dikkatleri üzerine çekti.
Youtube kanalına video çekerek sosyal medyadaki iddiasını koruyan Burcu Esmersoy, gündemi kaçırmayan isimler arasında yerini aldı. Akım haline dönüşen Tiktok için videolar da çeken güzel sanatçı, neredeyse her gün bir paylaşım yapmayı tercih ediyor.
Kişisel Instagram hesabından sık paylaşımlar yapan Burcu Esmersoy, yaklaşık 4 milyon takipçisiyle sosyal medya üzerinden etkileşim kurmayı seviyor. Fotoğrafların altındaki açıklamalarda günlük ruh haline, sosyal medyada gündemi belirleyen durumlara ve koronavirüs salgınına yer veren ünlü sanatçı hayranlarını gülümsetmeyi başarıyor.
Youtube kanalından sonra karantina günlerini daha eğlenceli geçirmek adına Tiktok hesabı da açan başarılı sunucu, çektiği videoları büyük bir öz güven ile Instagram profilinden paylaşıyor.
Tescilli güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Burcu Esmersoy, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafta bu sıralar kendisini etkisi altına alan pembe tutkusundan bahsetti.
Omuzları açıkta bırakan Muse For All markalı tulumu ile poz veren Burcu Esmersoy, baştan aşağıya pembe görüntüsü ile çok şık bir kombine imza attı. Son günlerde pembe rengine olan düşkünlüğünden bahseden Burcu Esmersoy fotoğrafın altına, "Süreç normalleşir normalleşmesine de peki ya bu benim son dönemdeki pembe manyaklığı normalleşir mi?" cümlelerini yazdı. Hayranlarına sorduğu soruya kendisi cevap veren güzel sunucu "Normalleşmedi" ifadesini kullandı.
Güzel yıldızın son fotoğrafı yaklaşık 50 bin beğeni alırken; beğenenler arasında Ezgi Mola, Ayşe Tolga, Ayşe Engin gibi ünlü isimler de yerini aldı. Eski futbolcu ve spor yorumcusu Sinan Engin'in eşi Ayşe Engin "Karantina da sana yaradı. Ne yapsak bilmiyorum ki" yorumu ile adeta Burcu Esmersoy'un hayranlarının hislerine tercüman oldu.
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