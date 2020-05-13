Burcu Esmersoy, son paylaşımında giydiği kıyafetle gündem oldu! Yorum yağdı

Toplumun büyük bir kesimi tarafından sıkı bir şekilde takip edilen ünlü isimler karantina dönemine dair paylaşımları ile sevenleriyle arasındaki mesafeyi kısalttı. Sosyal medya hesaplarından fotoğraf, video ve hikaye paylaşan ünlü isimler kimi zamanlarda da canlı yayınlar ile takipçileriyle özlem giderdi. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ünlü isimler arasında güzel sunucu Burcu Esmersoy da dikkatleri üzerine çekti.

Youtube kanalına video çekerek sosyal medyadaki iddiasını koruyan Burcu Esmersoy, gündemi kaçırmayan isimler arasında yerini aldı. Akım haline dönüşen Tiktok için videolar da çeken güzel sanatçı, neredeyse her gün bir paylaşım yapmayı tercih ediyor.

PEMBE PEMBE GÖNLÜM SENDE

Kişisel Instagram hesabından sık paylaşımlar yapan Burcu Esmersoy, yaklaşık 4 milyon takipçisiyle sosyal medya üzerinden etkileşim kurmayı seviyor. Fotoğrafların altındaki açıklamalarda günlük ruh haline, sosyal medyada gündemi belirleyen durumlara ve koronavirüs salgınına yer veren ünlü sanatçı hayranlarını gülümsetmeyi başarıyor.