MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burcu Esmersoy ters yöne giden sürücüyü ifşa etti

Burcu Esmersoy ters yöne giden sürücüyü ifşa etti

17.02.2021 18:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Burcu Esmersoy ters yöne giden sürücüyü ifşa etti

İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Zaman zaman trafik durma noktasına geliyor. Sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, trafikte olduğu sırada sabırsız bir sürücünün fotoğrafını çekerek ifşa etti.

Sosyal medya sayfasını aktif kullanan isimler arasında yer alan 44 yaşındaki Burcu Esmersoy, trafikte beklerken kurallara uymayan ve ters yöne girerek kendisi dahil diğer sürücülerin de canını tehlikeye atan vatandaşı Instagram hesabı yoluyla ifşa etti.

BURCU ESMERSOY'DAN TEPKİ

Trafik magandasının görüntüsünü telefonuna kayıt eden Esmersoy, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Burcu Esmersoy yaptığı paylaşıma şu notu düştü:” "Nereye gidiyorsunuz beyefendi? Ters yöne girmek ne demek?”

BURCUesmersoy1

TRAFİK DURUMUNU AKTARDI

Yoluna devam eden Burcu Esmersoy, "Ortaköy açık", "Sahil yolu deyip de girme sakın, Emirgan", "Kuruçeşme'de durum bu", "Ulus umut veriyor" mesajları ile güzergahındaki trafik durumunu sosyal medya hesabından yayınlamaya devam etti.

burcuesmersoy3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her yerde aranıyordu! Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu! Her yerde aranıyordu! Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu!
Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği tarihi ev satılıyorCennet Mahallesi dizisinin çekildiği tarihi ev satılıyor
Game of Thrones’un bitmesi onları fena sarstıGame of Thrones’un bitmesi onları fena sarstı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu zengin adam avcıları ünlüler bir bitmedi gitti yawww

En Çok Okunan Haberler

YÖK'ten yüz yüze eğitimle ilgili flaş karar!

YÖK'ten yüz yüze eğitimle ilgili flaş karar!

Akşener'den çok sert tepki: Böyle şımarıklık görülmedi

Akşener'den çok sert tepki: Böyle şımarıklık görülmedi

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

Gara şehidi polisin babası: Oğlumun cenazesini yıkadım...

Gara şehidi polisin babası: Oğlumun cenazesini yıkadım...

İstanbul için kar yağışı tahminlerinde değişiklik

İstanbul için kar yağışı tahminlerinde değişiklik

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i paylaşımıyla olay oldu! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i paylaşımıyla olay oldu! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

Diğer Haberler

Hazal Türesan sokak hayvanlarını unutmadı

Ünlü oyuncudan örnek hareket

Entübe edilen oyuncu Toygun Ateş'in eşi Victoria Kırgız: Mutasyonlu virüs çıkmış

Eşi konuştu! 'Mutasyonlu virüs çıkmış'

Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği tarihi ev satılıyor

Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği tarihi ev satılıyor

Seda Bakan baştan aşağı üzerinde servet taşıyor

Seda Bakan baştan aşağı üzerinde servet taşıyor

Serenay Sarıkaya Maldivler'e uçtu

Maldivler'den üstsüz paylaşım

Yeşilçam'ın duru güzeliydi! İşte Necla Nazır'ın son hali...

Yeşilçam'ın duru güzeliydi! İşte Necla Nazır'ın son hali...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.