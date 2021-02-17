Burcu Esmersoy ters yöne giden sürücüyü ifşa etti

Sosyal medya sayfasını aktif kullanan isimler arasında yer alan 44 yaşındaki Burcu Esmersoy, trafikte beklerken kurallara uymayan ve ters yöne girerek kendisi dahil diğer sürücülerin de canını tehlikeye atan vatandaşı Instagram hesabı yoluyla ifşa etti.

BURCU ESMERSOY'DAN TEPKİ

Trafik magandasının görüntüsünü telefonuna kayıt eden Esmersoy, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Burcu Esmersoy yaptığı paylaşıma şu notu düştü:” "Nereye gidiyorsunuz beyefendi? Ters yöne girmek ne demek?”

TRAFİK DURUMUNU AKTARDI

Yoluna devam eden Burcu Esmersoy, "Ortaköy açık", "Sahil yolu deyip de girme sakın, Emirgan", "Kuruçeşme'de durum bu", "Ulus umut veriyor" mesajları ile güzergahındaki trafik durumunu sosyal medya hesabından yayınlamaya devam etti.





