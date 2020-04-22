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Burcu Güneş: Namus sadece kadınların olamaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 10:56 | Son Güncelleme

Şarkıcı Burcu Güneş, yeni projesi için krapon kağıdından özel olarak tasarlanan elbisesiyle objektiflerin karşısına geçti. Güneş, duygularını "Kadınlar susturulamaz, vazgeçmeye zorlanamaz, namus sadece kadınların olamaz. Tüm bu duygularla birlikte 'Bir Kadın'ın tüm kadınlarımıza güç vermesini ve iyi gelmesini diliyorum" sözleriyle ifade etti.

Burcu Güneş: Namus sadece kadınların olamaz

Geçtiğimiz hafta yayınlamış olduğu 'Bir Kadın' şarkısıyla dikkat çeken Burcu Güneş, yeni projesi için krapon kağıdından özel olarak tasarlanan elbisesiyle objektiflerin karşısına geçti.

İki ayrı renkte krapon kağıdı kullanılan elbise, genç ve moda tasarımı okuyan girişimci bir kadın öğrenci tarafından Güneş'e mahsus olarak tasarlandı. Çevre kirliliği ve ekolojik dengenin korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla tasarlanan elbisenin fotoğrafları da Burak Ertaş objektifinden Karaburun'da çekildi.

Yeni şarkısı 'Bir Kadın'ın stil çalışmasında genç ve girişimci bir kadına destek veren Burcu Güneş, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Tüm dünyada özellikle de ülkemizde doğduğu günden bu yana sindirilmiş, bastırılmış ve kalıplara sokulmaya çalışılmış kadınlar, bizim kadınlarımı! İşte tam da bu yüzden hangi işi yaparlarsa yapsınlar, ne olurlarsa olsunlar en mükemmel şekilde yapıyorlar. Çünkü kadına güçlü olmayı öğretiyorlar bu ülkede. Kadınlar susturulamaz, vazgeçmeye zorlanamaz, namus sadece kadınların olamaz. Tüm bu duygularla birlikte 'Bir Kadın'ın tüm kadınlarımıza güç vermesini ve iyi gelmesini diliyorum.

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Anahtar Kelimeler:
burcu güneş, bir kadın,

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