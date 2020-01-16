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  4. Burcu Güneş, Zümrüdüanka için türkü söyleyecek! Zümrüdüanka dizisi ne zaman başlıyor?

Burcu Güneş, Zümrüdüanka için türkü söyleyecek! Zümrüdüanka dizisi ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 16.01.2020 21:55 | Son Güncelleme

Çekimleri Kapadokya’da devam eden ve iddialı diziler arasında şimdiden yerini alan “Zümrüdüanka”, hikayesi ve oyuncu kadrosu kadar müzikleriyle de çok konuşulacak.

Burcu Güneş, Zümrüdüanka için türkü söyleyecek! Zümrüdüanka dizisi ne zaman başlıyor?

Çekimleri Kapadokya’da devam eden ve iddialı diziler arasında şimdiden yerini alan “Zümrüdüanka”, hikayesi ve oyuncu kadrosu kadar müzikleriyle de çok konuşulacak.

Geçtiğimiz yıllarda yayınlamış olduğu türkü albümüyle büyük beğeni toplayan Burcu Güneş, yayın öncesi teaserları ve tanıtımlarıyla büyük beğeni toplayan “Zümrüdüanka” dizisine ''Derman Sendedir'' türküsüyle eşlik etti.

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Başrollerini Alp Navruz ve Ceren Yılmaz'ın paylaştığı dizinin müziklerini Engin Arslan, Murat Başaran Mayki ve Sunay Özgür yapıyorlar.

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Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cemal Şan’ın oturduğu dizinin senaryosunu Can Sinan kaleme alıyor.

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Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın başrollerini paylaştığı dizide, Hatice Aslan, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Serhat Özcan, Elif Çakman, Sebahat Kumaş, Mine Kılıç, Simge Selçuk, Korkmaz Arslan, Asiye Dinçsoy, Pelin Abay, Doğa Zeynep Doğuşlu, Barış Küçükgüler, Miray Akay, Gönül Akbaş, Serkan Açay, Gökhan Bekletenler, Eren Demir, Umut Karadağ, Nazlı Pınar Kaya ve Ebrar Baba gibi birbirinden başarılı oyuncular da yer alıyor.
Kapadokya’nın masalsı dünyasında çekimleri devam eden “Zümrüdüanka” başarılı oyuncu kadrosu, güçlü aşk hikayesi ve sürükleyici temposuyla 25 Ocak’ta FOX’ta.

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Zümrüdüanka, burcu güneş,

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