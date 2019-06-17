Burcu Kara: Kirazlarımızı ilk kez topladık

Yönetmen eşi Fırat Parlak ile ektikleri kiraz ağacından ilk hasatlarını alan ünlü oyuncu bu fotoğrafını paylaşıp altına şu notu yazdı:

Benim için hafta böyle başladı. Yılın en çok beklediğim zamanı geldi ve büyüsün diye gözünün içine baktığım kirazlarımızı da ilk kez toplamaya başladık. Umarım yeni hafta herkes için bu kadar mutlu ve huzurlu olur. İyi haftalar.

Bahçesindeki boş alanı değerlendiren çift, meyve ağaçlarının yanı sıra, sebze de yetiştiriyor.

Organik tarım yapan çiftin bahçesinde kavun ve karpuzlar da büyümeye başladı.

