Burcu Kıratlı'dan gelinlik eleştirilerine yanıt!

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı 31 Aralık'ta Hollanda Amsterdam'da evlenmişti. Burcu Kıratlı'nın mini ve dekolteli gelinliği sosyal medyada olay olmuştu.

DÜĞÜN TARİHİNİ DE AÇIKLADI

Burcu Kıratlı nikahtan bir hafta suskunluğunu bozdu ve eleştirilere yanıt verdi. Instagram hesabından açıklama yapan Burcu Kıratlı, 'Gelinliğimle ilgili açıklama yaptığım yazılmış. Açıklama yapma gereği duymayacak kadar çok severek giydim. Ayrıca düğün Mayıs'ta değil Haziran'da olacak Allah'ın izniyle. Biraz doğru haber yapmanız dileğiyle' ifadelerini kullandı.