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Burcu Kıratlı: Sinan baba olmak için daha sabırsız

17.03.2021 11:13 | Son Güncelleme:
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Burcu Kıratlı: Sinan baba olmak için daha sabırsız

2019 yılında boşanmalarının ardından tekrar Sinan Akçıl ile evlenen oyuncu Burcu Kıratlı, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Kıratlı, "İşleri toparladıktan sonra ben de her kadın gibi anne olmak istiyorum ama Sinan, baba olmak için daha sabırsız ve heyecanlı" dedi.

Ünlü oyuncu Burcu Kıratlı, önceki gün menajeri ile birlikte bir alışveriş merkezinden çıkarken objektiflere yansıdı.

sinan akçıl burcu kıratlı

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kıratlı, Sinan Akçıl ile tekrar evlendikten sonra taşınma işlerinin devam ettiğini dile getirdi.

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"SİNAN BABA OLMAK İÇİN DAHA HEYECANLI"

Burcu Kıratlı, konuyla ilgili, "Menajerimle yeni işlere imza attık. Yakında sürpriz projelerle ekranlarda olacağım. İşleri toparladıktan sonra ben de her kadın gibi anne olmak istiyorum ama Sinan, baba olmak için daha sabırsız ve heyecanlı" ifadelerini kullandı.
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TEKRAR EVLENDİLER

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, Aralık 2018'de sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenmiş, ancak ikili 9 ay sonra boşanmıştı. Çift, boşanmanın ardından çalkantılı ilişkilerine bir şans daha vermişti.

Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'ya Paris'te evlenme teklifi etmiş, çiftin evlenmesi beklenirken sürpriz bir kararla ayrılmışlardı. Bir dargın bir barışık ilişkilerine devam eden çift, sonunda şubat ayında tekrar nikah masasına oturmuştu.

Akçıl, nikah memurunun, "Burcu Kıratlı ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna, "İkinci kez ve son kez 'Evet" diye yanıt vermişti. Baba olmak istediğini söyleyen Akçıl, bebek sözü vermişti.

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Burcu Kıratlı Sinan Akçıl
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