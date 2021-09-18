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Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam'la zirvede

18.09.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendi takipçi sayısı 7.7 milyona, başrolünü oynadığı Aşk Mantık İntikam'ın takipçi sayısı 600 bine ulaşan Burcu Özberk, The Wit'in sosyal medya listesinde dizisiyle zirvede...

Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam'la zirvede

Dünyanın dört bir yanındaki televizyon ve dijital platformlarda yayınlanan içeriklerin sosyal medyadaki etkisini ölçen kuruluş The Wit Social List'te Burcu Özberk'in oynadığı Aşk Mantık İntikam dizisi zirveye yerleşti.

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Yayına girdiği ay listeye üçüncü sırada yer bulan dizi, şimdi birinci sırada. Dizinin resmi instagram hesabının takipçi sayısı 600 bini geçmiş durumda. Romantik komedi dizilerinin kraliçesi olarak gösterilen Burcu Özberk'in instagram takipçi sayısı 7.7 milyona ulaştı.

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İlk kez bir dizide başrol oynayan ve başarılı oyunculuğuyla hızlı bir yükseliş ivmesi yakalayan İlhan Şen'in takipçi sayısı şimdiden 1.1 milyonu geçmiş durumda.
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Yazın başlayan romantik komedi dizilerinin arasından sıyrılarak kış sezonuna adını yazdıran ilk yapımlardan biri Aşk Mantık İntikam olurken, ekranın yeni ikilisi Burcu Özberk ile İlhan Şen'in yükselişi sürüyor.

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Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisi
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