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  4. Burcu Özberk cruise gemisi ile tatile çıktı! Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı

Burcu Özberk cruise gemisi ile tatile çıktı! Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.07.2024 09:56
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Güneşin Kızları, Afili Aşk, Çocukluk, Aşk Mantık İntikam, Kraliçe ve Ruhun Duymaz gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Burcu Özberk son dönemde sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemde. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Özberk şimdi de cruise gemisi ile tatile çıktı. Ünlü ismin bikinili pozlarına beğeni yağdı.

Burcu Özberk cruise gemisi ile tatile çıktı! Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı

Son olarak Şükrü Özyıldız ile başrolünü paylaştığı Ruhun Duymaz dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Burcu Özberk şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim şimdi de cruise gemisi ile çıktığı tatilden karelerini peş peşe paylaştı.

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Yeğeni Can ile tatilinden karelerini paylaşan Burcu Özberk'in bikinili kareleri çok beğenildi.

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YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzelsin, mükemmelsin', 'su gibi, kuğu gibi güzellik', 'Ne tür muhteşem bir kadın? ne tür bir görüntü?', 'içinin güzelliği yüzüne yansıyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Burcu Özberk
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