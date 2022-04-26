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Burcu Özberk kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi! "Bu kadar seksilik fazla"

26.04.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekoltesiyle gündem olan başarılı oyuncu Burcu Özberk, Bali tatilinden kareleri paylaşmaya devam ediyor. Kasığına kadar yırtmacıyla poz veren ünlü oyuncu güzelliğiyle meydan okudu.

Burcu Özberk kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi! "Bu kadar seksilik fazla"

Aşk Mantık İntikam, Güneşin Kızları, Afili Aşk gibi projelerle ekran önüne gelen Burcu Özberk, yıllar içerisinde en çok takip edilen oyunculardan biri olmayı başardı. Son zamanlarda Instagram'daki cesur pozlarıyla adından söz ettiren Özberk bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

BURCU ÖZBERK KASIĞINA KADAR YIRTMACIYLA POZ VERDİ

Aşk Mantık İntikam dizisinin finalinin ardından Bali'ye tatile giden Özberk'ten yeni kareler gelmeye devam ediyor.

Burcu Özberk kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi!

32 yaşındaki ünlü oyuncu Burcu Özberk geçtiğimiz günlerde, derin göğüs dekolteli pozunu paylaşmış ve o pozuyla takipçilerinden, "Bu güzellik şaka mı?", "En güzel manzara sensin" gibi yorumlar almıştı.

Burcu Özberk kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi!

Bu defa kasığına kadar yırtmacıyla pozunu paylaşan Özberk'e, "Bu kadar seksilik fazla", "Güzeller güzelim" gibi yorumlar geldi.

Burcu Özberk kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi!

Burcu Özberk son zamanlarda pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Burcu Özberk kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi!

Geçtiğimiz günlerde mini eteğiyle verdiği poz yaklaşık 788 bin beğeni aldı.

Burcu Özberk kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi!

Burcu Özberk kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi!

Burcu Özberk kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi!

Burcu Özberk kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi!

Burcu Özberk kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi!

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Burcu Özberk
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