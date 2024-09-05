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  4. Burcu Özberk Mykonos tatilinden paylaştı! Parıltılı bikini-şort kombini mest etti

Burcu Özberk Mykonos tatilinden paylaştı! Parıltılı bikini-şort kombini mest etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.09.2024 14:42
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Yazı bol bol tatil yaparak geçiren Burcu Özberk bu sefer de Mykonos'tan paylaştı. Burcu Özberk'in parıltılı tarzına "Her zaman güzel ve büyüleyici" yorumları yağdı.

Yer aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Burcu 2013 yılında ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde ‘Huricihan Sultan’ karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atan, son olarak ‘Ruhun Duymaz’ dizisinde rol alan Burcu Özberk’in büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.

Güneşin Kızları, Afili Aşk, Çocukluk, Aşk Mantık İntikam gibi yapımlarla da adından söz ettiren Burcu Özberk, kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

Yaz döneminde İngiltere'de dil okuluna giden güzel oyuncu pozlarıyla hayranlarını mest etmeye devam ediyor.

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Bir süredir ekrandan uzak kalan Burcu Özberk şimdilerde Mikanos’ta tatilde.

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Konakladığı otelin odasından günaydın paylaşımı yapan güzel oyuncu, daha sonra ise parıltılı bikini ve şort kombiniyle pozlarını paylaştı.

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Burcu Özberk'e "Her zaman güzel ve büyüleyici", "Çok güzelsin", "Yakıyorsun" yorumları da geldi.

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Burcu Özberk
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